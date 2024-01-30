Экс-капитана «Сельты» обвинили в сексуальном насилии перед началом матча Примеры

Защитнику «Интернасьонала» Уго Мальо грозит уголовное преследование в Испании.

Бывшего капитана «Сельты» обвинили в сексуальном насилии перед началом матча Примеры с «Эспаньолом» (1:1) в апреле 2019 года.

По версии обвинения, футболист подошел к маскотам каталонской команды – людям в ростовых костюмах – и потрогал грудь девушки, просунув руки под ее костюм попугая.

Мальо могут наказать за посягательство на сексуальную свободу другого лица. Ему грозит либо лишение свободы на срок от одного до трех лет, либо ежемесячные денежные взыскания на срок от 18 до 24 месяцев.

Судебное слушание по этому делу пройдет в уголовном суде Барселоны 11 июля 2024 года.