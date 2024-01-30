Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Арсенала», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января 2024, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ноттингем Форест»: Тернер, Тавареш, Мурильо, Омобамиделе, Монтиэль, Мангала, Даниловский, Хадсон-Одои, Домингес, Йетс, Вуд.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

«Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэль Чавес, Салиба, Уайт, Хаверц, Эдегор, Райс, Троссард, Жезус, Сака.

Главный тренер: Микель Артета

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Арсенал»