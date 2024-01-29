Во вторник, 30 января, на стадионе «Сити Граунд» состоится поединок 22 тура английской Премьер-Лиги. Местный «Ноттингем Форест» будет принимать «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Москве.

«Ноттингем Форест» успел сменить тренера – место отправленного в отставку Стива Купера занял опытный португальский специалист Нуну Эшпириту Санту. Под руководством нового рулевого «НФ» начал стабильнее набирать очки и поднялся на 16 место в турнирной таблице АПЛ.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты продолжает претендовать на чемпионство (по крайней мере, если верить самому тренеру и игрокам лондонского клуба) и занимают третью строчку в АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 5 очков.

Личные встречи

Последние три очных противостояния «Ноттингема» и «Арсенала» завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Арсенал»

Лондонцев ждет крайне непростой выезд. На «Сити Граунд» команда Санту готова дать бой практически любому оппоненту. Считаем, что хозяева поля как минимум сумеют избежать разгрома. Рекомендованная ставка «победа Ноттингем Форест» с форой +1,5» (1,75).