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    • «Ноттингем Форест» – «Арсенал»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 30 января

    «Ноттингем Форест» – «Арсенал»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 30 января

    Во вторник, 30 января, на стадионе «Сити Граунд» состоится поединок 22 тура английской Премьер-Лиги. Местный «Ноттингем Форест» будет принимать «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Москве.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» успел сменить тренера – место отправленного в отставку Стива Купера занял опытный португальский специалист Нуну Эшпириту Санту. Под руководством нового рулевого «НФ» начал стабильнее набирать очки и поднялся на 16 место в турнирной таблице АПЛ.

    «Арсенал»

    Команда Микеля Артеты продолжает претендовать на чемпионство (по крайней мере, если верить самому тренеру и игрокам лондонского клуба) и занимают третью строчку в АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 5 очков.

    Личные встречи

    Последние три очных противостояния «Ноттингема» и «Арсенала» завершились такими исходами:

    • 12.08.2023 «Арсенал» – «Ноттингем Форест» 2:1
    • 20.05.2023 «Ноттингем Форест» – «Арсенал» 1:0
    • 30.10.2022 «Арсенал» – «Ноттингем Форест» 5:0

    Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Арсенал»

    Лондонцев ждет крайне непростой выезд. На «Сити Граунд» команда Санту готова дать бой практически любому оппоненту. Считаем, что хозяева поля как минимум сумеют избежать разгрома. Рекомендованная ставка «победа Ноттингем Форест» с форой +1,5» (1,75).

    Источник: «Бомбардир»

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