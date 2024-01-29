Капитан «Ливерпуля» не исключил свой уход из клуба вслед за Клоппом

Центральный защитник Вирджил ван Дейк заявил, что может покинуть «Ливерпуль» предстоящим летом.

«Вижу ли я себя частью новой эры? Это хороший вопрос. Я не знаю.

У меня осталось 18 месяцев до конца контракта... Не знаю, многое изменится. И мне очень интересно, в каком направлении все пойдет.

Когда об этом будет объявлено, посмотрим на ситуацию. Ничего не могу сказать по этому поводу», – сказал 32-летний голландец.