Капитан «Ливерпуля» не исключил свой уход из клуба вслед за Клоппом

Центральный защитник Вирджил ван Дейк заявил, что может покинуть «Ливерпуль» предстоящим летом.
«Вижу ли я себя частью новой эры? Это хороший вопрос. Я не знаю.
У меня осталось 18 месяцев до конца контракта... Не знаю, многое изменится. И мне очень интересно, в каком направлении все пойдет.
Когда об этом будет объявлено, посмотрим на ситуацию. Ничего не могу сказать по этому поводу», – сказал 32-летний голландец.
- Ван Дейк в «Ливерпуле» с 2018 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах.
- Летом главный тренер Юрген Клопп покинет клуб по собственному желанию.
- Сообщалось, что помимо ван Дейка из «Ливерпуля» могут уйти еще два топ-футболиста.