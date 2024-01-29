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    • Капитан «Ливерпуля» не исключил свой уход из клуба вслед за Клоппом

    Капитан «Ливерпуля» не исключил свой уход из клуба вслед за Клоппом

    Центральный защитник Вирджил ван Дейк заявил, что может покинуть «Ливерпуль» предстоящим летом.

    «Вижу ли я себя частью новой эры? Это хороший вопрос. Я не знаю.

    У меня осталось 18 месяцев до конца контракта... Не знаю, многое изменится. И мне очень интересно, в каком направлении все пойдет.

    Когда об этом будет объявлено, посмотрим на ситуацию. Ничего не могу сказать по этому поводу», – сказал 32-летний голландец.

    • Ван Дейк в «Ливерпуле» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах.
    • Летом главный тренер Юрген Клопп покинет клуб по собственному желанию.
    • Сообщалось, что помимо ван Дейка из «Ливерпуля» могут уйти еще два топ-футболиста.

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    Источник: The Times

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