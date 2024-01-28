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    • «Ливерпуль» рискует потерять трех топ-игроков вслед за Клоппом

    «Ливерпуль» рискует потерять трех топ-игроков вслед за Клоппом

    Скорый уход Юргена Клоппа с поста главного тренера «Ливерпуля» может спровоцировать отток звезд из клуба.

    Вслед за немецким специалистом могут уйти Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах.

    У всех троих контракты истекают в 2025 году. Есть вероятность, что они не захотят продолжать сотрудничество с «Ливерпулем» при другом тренере.

    • Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.
    • Тренер не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.

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    Источник: Talksport

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