«Ливерпуль» рискует потерять трех топ-игроков вслед за Клоппом

Скорый уход Юргена Клоппа с поста главного тренера «Ливерпуля» может спровоцировать отток звезд из клуба.

Вслед за немецким специалистом могут уйти Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах.

У всех троих контракты истекают в 2025 году. Есть вероятность, что они не захотят продолжать сотрудничество с «Ливерпулем» при другом тренере.