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    «Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях

    Sports.ru провел исследование популярности российских футбольных клубов в соцсетях.

    В расчет бралось количество подписчиков в Instagram*, Facebook*, Twitter, YouTube, TikTok, VK, OK и Telegram (Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

    Лидером рейтинга стал «Зенит», у которого фолловеров оказалось почти в 1,7 раз больше, чем у «Спартака».

    Топ-10 выглядит так:

    1. «Зенит» (10,8 млн подписчиков)
    2. «Спартак» (6,45 млн)
    3. ЦСКА (3,19 млн)
    4. «Динамо» (2,15 млн)
    5. «Локомотив» (2,08 млн)
    6. «Рубин» (1,5 млн)
    7. «Краснодар» (1,23 млн)
    8. «Ростов» (0,81 млн)
    9. «Сочи» (0,42 млн)
    10. «Урал» (0,37 млн)

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:04
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    Комментарии (35)
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    Suvorov71
    1706534285
    А что тут удивительного, один fakeid имеет от 15 до 25 клонов
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    TIMOTHY
    1706534298
    Сильный топовый клуб! Неоднократный чемпион! Все логично
    Ответить
    TIMOTHY
    1706534472
    Странно что попрошайки и нытики вторые! Видимо Зарема кому нужно печенек занесла)
    Ответить
    TIMOTHY
    1706534601
    Игры у КБ как не было так и нет! Тренер как собака бешеная бросается на футболистов соперника! Болельщики так это полный цирк,клоунада...и вторые !??
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1706534654
    Хрюкай, не хрюкай а Зенит самый популярный клуб в России. Гыгыгы
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1706534842
    Зенит почти в 2 раза популярнее антинародных. Свинарню за укрывательство бандита и наркоторговца расформировать. Народ отвернулся от середняка. Гыгыгы
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    PAREVG.
    1706534850
    Все верно, Все ненавидят бом.жеклуб....
    Ответить
    ziborock
    1706535079
    За Спартак болеют взрослые и адекватные мужики которые в соц сетях не сидят и не отправляют друг другу смайлики!) Я например на Спартак подписан только в телеге! Инстаграм, Твиттер, Фэйсбук это для малолеток! Ну и так, для примера - у Бузовой на Ю-тюбе подписчиков больше чем в 2 раза чем у Зенита! Зениту есть куда расти!)))
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    fakeid
    1706535274
    зашёл чисто проверить, полыхает ли здесь у промкваса. гляжу, полыхает, причём яростно. результатом удовлетворён.
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    MazaiNN
    1706535561
    А Питер с Москвой все писюнами мереются.
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