«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях

Sports.ru провел исследование популярности российских футбольных клубов в соцсетях.
В расчет бралось количество подписчиков в Instagram*, Facebook*, Twitter, YouTube, TikTok, VK, OK и Telegram (Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Лидером рейтинга стал «Зенит», у которого фолловеров оказалось почти в 1,7 раз больше, чем у «Спартака».
Топ-10 выглядит так:
- «Зенит» (10,8 млн подписчиков)
- «Спартак» (6,45 млн)
- ЦСКА (3,19 млн)
- «Динамо» (2,15 млн)
- «Локомотив» (2,08 млн)
- «Рубин» (1,5 млн)
- «Краснодар» (1,23 млн)
- «Ростов» (0,81 млн)
- «Сочи» (0,42 млн)
- «Урал» (0,37 млн)