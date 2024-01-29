«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях

Sports.ru провел исследование популярности российских футбольных клубов в соцсетях.

В расчет бралось количество подписчиков в Instagram*, Facebook*, Twitter, YouTube, TikTok, VK, OK и Telegram (Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Лидером рейтинга стал «Зенит», у которого фолловеров оказалось почти в 1,7 раз больше, чем у «Спартака».

Топ-10 выглядит так: