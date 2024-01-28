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    • Семак оценил судейство Тимощука в матче «Зенита» с «Аль-Фатом»

    Семак оценил судейство Тимощука в матче «Зенита» с «Аль-Фатом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по ситуации с судейством в товарищеском матче с «Аль-Фатом» (1:1).

    • На игру вовремя не приехали судьи, поэтому главным арбитром был Анатолий Тимощук, тренер «Зенита».
    • На линиях ему помогали члены штаба «Аль-Фата».
    • «Зенит» впервые не выиграл на этих зимних сборах.

    – В первом тайме сегодня был очень необычный состав арбитров. Как это выглядело вашими глазами?

    – Перед матчем оказалось, что у нас есть определенное недопонимание, касающееся арбитров, которые не смогли приехать во время. Мы поговорили со Славеном Биличем, и он оказался не против того, чтобы на матче работала объединенная бригада судей – главный Анатолий Тимощук и два ассистента из «Аль-Фата». Думаю, что они справились на отлично со своей работой. По мере приезда арбитров профессиональные судьи сменили тех, кто начинал судить этот матч – Толю и ассистентов со стороны «Аль-Фата».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
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    С почином Толик) тогда уж)
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