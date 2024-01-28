Семак оценил судейство Тимощука в матче «Зенита» с «Аль-Фатом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по ситуации с судейством в товарищеском матче с «Аль-Фатом» (1:1).

На игру вовремя не приехали судьи, поэтому главным арбитром был Анатолий Тимощук, тренер «Зенита».

На линиях ему помогали члены штаба «Аль-Фата».

«Зенит» впервые не выиграл на этих зимних сборах.

– В первом тайме сегодня был очень необычный состав арбитров. Как это выглядело вашими глазами?

– Перед матчем оказалось, что у нас есть определенное недопонимание, касающееся арбитров, которые не смогли приехать во время. Мы поговорили со Славеном Биличем, и он оказался не против того, чтобы на матче работала объединенная бригада судей – главный Анатолий Тимощук и два ассистента из «Аль-Фата». Думаю, что они справились на отлично со своей работой. По мере приезда арбитров профессиональные судьи сменили тех, кто начинал судить этот матч – Толю и ассистентов со стороны «Аль-Фата».