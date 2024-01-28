Президент УЕФА не смог объяснить разницу в ситуациях России и Израиля: «Не хочу больше ничего говорить»

У президента УЕФА Александера Чеферина возникли проблемы с ответом на претензии о двойных стандартах касательно России и Израиля.

Его спросили, почему нет реакции на призывы отстранить Израиль от международных соревнований, и как эта ситуация отличается от российского кейса.

«Не хочу быть слишком конкретным в этом вопросе. Мы следим за каждой ситуацией, в том числе и этой, и мне сложно комментировать.

Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликт. Я не хочу больше ничего говорить», – заявил Чеферин в интервью The Guardian.