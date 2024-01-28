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    • Президент УЕФА не смог объяснить разницу в ситуациях России и Израиля: «Не хочу больше ничего говорить»

    Президент УЕФА не смог объяснить разницу в ситуациях России и Израиля: «Не хочу больше ничего говорить»

    У президента УЕФА Александера Чеферина возникли проблемы с ответом на претензии о двойных стандартах касательно России и Израиля.

    Его спросили, почему нет реакции на призывы отстранить Израиль от международных соревнований, и как эта ситуация отличается от российского кейса.

    «Не хочу быть слишком конкретным в этом вопросе. Мы следим за каждой ситуацией, в том числе и этой, и мне сложно комментировать.

    Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликт. Я не хочу больше ничего говорить», – заявил Чеферин в интервью The Guardian.

    • Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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