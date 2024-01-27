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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Уралом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог товарищеского матча против «Урала» (1:0).

    • У «Зенит» на 88-й минуте забил Матео Кассьерра, воспользовавшийся ошибкой вратаря.
    • У «Зенита» на сборах 3 победы подряд.
    • Завтра, 28 января, россияне сыграют с саудовским «Аль-Фатом».

    – Сергей Богданович, поделитесь своими выводами и впечатлениями после игры с «Уралом».

    – Хороший матч получился, боевой. В первом тайме мы хорошо атаковали и переключались при потере мяча. Достаточно неплохая по интенсивности была игра, особенно в первом тайме. Жалко, что не забили – моменты хорошие были. Второй тайм был менее качественным с нашей стороны. Понятное дело, что на данном отрезке подготовки футболистам сложно играть весь матч, но ребята выдержали. Слава богу, что без травм. Хорошо, что смогли забить и победить, хоть в товарищеском матче это и не имеет какого-то определяющего значения. Тем не менее, эмоционально выигрывать всегда приятно. Рад, что победили, рад, что обошлись без травм.

    Первая группа, те, кто играл сегодня большую часть матча, практически закончила сборы. Ребята поработали хорошо, сейчас отдохнут и будут готовиться к следующему сбору. Вторая группа сыграет завтра. Надеюсь, что завтра будет такой же хороший матч с точки зрения качества и интенсивности.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (1)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1706378197
    Посмотрел состав Зенита на очередном товарняке... В основе всё меньше россияно, по сути сегодня один только голкипер вышел. Это проект Газпрома представительский, а не команда футбола Петербурга.
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