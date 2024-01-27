Защитник «Зенита» Нино назвал тренера, которым он восхищается.

«Я всегда восхищался Гвардиолой как тренером. Мне кажется, он вообще постоянно в процессе и благодаря этому переизобретает футбол, придумывает в нeм какие-то новые механизмы, связи, которых не существовало раньше. Ну и на поле, на практике выяснилось, что против его команды играть очень сложно.

Пеп – с отрывом лучший тренер мира. Вот вроде прочитал о нeм книгу, а он всe равно совершенно непредсказуемый. У него всегда есть своe решение для любой задачи», – сказал Нино.