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    Зенитовец Нино назвал лучшего тренера в мире

    Защитник «Зенита» Нино назвал тренера, которым он восхищается.

    «Я всегда восхищался Гвардиолой как тренером. Мне кажется, он вообще постоянно в процессе и благодаря этому переизобретает футбол, придумывает в нeм какие-то новые механизмы, связи, которых не существовало раньше. Ну и на поле, на практике выяснилось, что против его команды играть очень сложно.

    Пеп – с отрывом лучший тренер мира. Вот вроде прочитал о нeм книгу, а он всe равно совершенно непредсказуемый. У него всегда есть своe решение для любой задачи», – сказал Нино.

    • 26-летний Нино куплен у «Флуминенсе» за 5 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне защитник помог «Флу» выиграть Кубок Либертадорес.
    • Контракт Нино с «Зенитом» действует до 2028 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (6)
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    raritet
    1706368457
    Я думал он будет рекламировать Богданыча. А он сообщил очевидное.
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    Айболид
    1706369382
    Самый лучший тренер в мире - Пал-Фёдорыч САДЫРИН !
    Ответить
    Дубина
    1706369776
    Газа не дали нюхнуть вшивые(( Так бы сказал Сережка.
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    Алексей З
    1706372106
    Конечно Гвардиола сильный тренер , но нельзя не отметить , что сейчас очень много зависит от " кошелька" хозяина клуба. Если раньше ( до Евросоюза) в командах играло не более 3 легионеров , то сейчас мини-сборные мира , где их сила соответствует размеру казны.
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