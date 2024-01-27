Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Нино из «Зенита» назвал русских писателей, которых читает на сборах

    Нино из «Зенита» назвал русских писателей, которых читает на сборах

    Защитник «Зенита» Нино планирует изучить русскую литературу.

    – В одном интервью вы сказали, что понравилась биография Хосепа Гвардиолы. И добавили, что следующая в планах книга про Юргена Клоппа. Уже прочитали?

    – Нет, еще не успел. Хотя мне очень нравятся автобиографии, особенно людей, которые заслужили уважение своими поступками. В футболе и вообще в жизни. Но когда я узнал, что перейду в «Зенит», понял, какой массив русской культуры передо мной открывается. Начал с того, что, отправляясь на сборы, положил в чемодан книги Федора Достоевского и Льва Толстого.

    • 26-летний Нино куплен у «Флуминенсе» за 5 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне защитник помог «Флу» выиграть Кубок Либертадорес.
    • Контракт Нино с «Зенитом» действует до 2028 года.

    Новости по теме
    Зенитовец Нино назвал лучшего тренера в мире 6
    Новичок «Зенита» советовался с Малкомом и Клаудиньо перед трансфером
    Еще один новичок «Зенита» присоединился к команде 15
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    portero
    1706362333
    Ух ты.... он ещё и книги читает, сейчас большинство слушает книги...
    Ответить
    СпорЦмен
    1706363183
    Агент его хорошо штрудирует. Надо было добавить, что читать начнет сразу на русском. Читать киниги про нас, это одно. Умом Россию не познать. Вон, один Suvorov72, из Тулы чего стоит; тут без 2 стаканов, мыслиосмысливатель не заработает! :)))
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1706367025
    Достоевского "Бедные люди" и "Записки из Мёртвого дома"
    Ответить
    TIMOTHY
    1706367139
    Читай Ловчего и Мостового)
    Ответить
    Suvorov71
    1706369684
    Он книгами обставил полку, читал читал, а все без толку
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+