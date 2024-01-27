Нино из «Зенита» назвал русских писателей, которых читает на сборах

Защитник «Зенита» Нино планирует изучить русскую литературу.

– В одном интервью вы сказали, что понравилась биография Хосепа Гвардиолы. И добавили, что следующая в планах книга про Юргена Клоппа. Уже прочитали?

– Нет, еще не успел. Хотя мне очень нравятся автобиографии, особенно людей, которые заслужили уважение своими поступками. В футболе и вообще в жизни. Но когда я узнал, что перейду в «Зенит», понял, какой массив русской культуры передо мной открывается. Начал с того, что, отправляясь на сборы, положил в чемодан книги Федора Достоевского и Льва Толстого.