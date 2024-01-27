Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Шевченко выступил против возвращения российских команд в УЕФА

    Шевченко выступил против возвращения российских команд в УЕФА

    Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не хочет возвращения России в европейские турниры.

    «Сначала хотел бы пригласить на Украину тех, кто в УЕФА принимает решения. Комитет УЕФА, исполком, самого Александера Чеферина.

    Я хочу показать текущую ситуацию на Украине, она лишь ухудшается. Нет причин, чтобы возвращать российские команды в Европу», – сказал Шевченко Sky Sports News..

    • Россия отстранена уже 2 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший состоится в марте в Москве против Сербии.

    Новости по теме
    В ЦСКА назвали плюсы переноса 21-го тура РПЛ на апрель
    ЖФК «Спартак» презентовал новичка, упомянув Месси, Пеле, Марадону
    Турнирная таблица сезона РПЛ без учета голов легионеров: «Зенит» – на девятом месте 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:33
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Parham
    1706352127
    Тупабол!
    Ответить
    FRZZ
    1706352577
    Всё правильно, а как же ещё Шевченко должен был выступать?
    Ответить
    fakeid
    1706353561
    его только пару дней назад назначили на эту должность. сразу понеслись популярные лозунги. это было ожидаемо, в общем, ничего нового он не сообщил, но сказать так надо.
    Ответить
    MaxRnD
    1706353775
    шАвченко
    Ответить
    Алексей З
    1706354188
    Тут всё по-прежднему. Что вы хотели от украинца услышать или ***** закончилась ?
    Ответить
    Vratarь
    1706356071
    Каждый прав своей правдой. С его предвзятой точки зрения нас пускать нельзя, естественно! Поэтому, необходимо непредвзятое мнение; а вот найдётся ли оно в руководстве УЕФА - вопрос.
    Ответить
    Roma56
    1706357428
    О, а чому Андрий в Донецк не приглашал никого? Це другое?
    Ответить
    baggio80
    1706358155
    Осталось чуть чуть с таким подходом от фифа и уефа скоро вообще футбола не будет развалят как вид спорта
    Ответить
    Cleaner
    1706358494
    Шевченка, ты УЕФА в ДОНЕЦК пригласи. Только самолетом прилетайте, чтобы наверняка. Пусть на стадион сходят, газон проверят. А потом на рынок сходите, может прилетит что из Киева...(((
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+