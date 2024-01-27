Шевченко выступил против возвращения российских команд в УЕФА

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не хочет возвращения России в европейские турниры.

«Сначала хотел бы пригласить на Украину тех, кто в УЕФА принимает решения. Комитет УЕФА, исполком, самого Александера Чеферина.

Я хочу показать текущую ситуацию на Украине, она лишь ухудшается. Нет причин, чтобы возвращать российские команды в Европу», – сказал Шевченко Sky Sports News..