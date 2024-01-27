Малафеев оценил посвященный ему трек дочери

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о новом треке 20-летней дочери Ксении.

– Стали ли для вас выход песни и клипа сюрпризом?

– Сюрпризом выход песни Ксюши для меня не стал. Мы общались на эту тему, но полностью творческим процессом она занималась сама. По некоторым моментам она советовалась со мной, я подсказывал, так как в далекие годы занимался продюсированием музыкальной группы.

Ксюша в эту песню вложила наши отношения за определенный промежуток времени. Она писала песню от сердца, показала то, что у нее на душе, те воспоминания и моменты, которые происходили между нами, хотя у нас было не всe просто. Я очень рад, что она ищет себя с точки зрения творчества, у нее есть определенные планы, связанные с актерством и музыкой. Самое главное, что у человека есть интересы и цели.

Вспоминая определенные сложности и проблемы в прошлом, сейчас вижу у дочери существенное переосмысление того, что происходило в жизни, выход на правильную дорогу, по которой можно двигаться к результатам.

– ⁠Видите ли перспективы дочери в шоу‑бизнесе?

– Сложно судить, я все равно буду субъективен. Даже на примере своих достижений в спорте могу сказать, что если прилагать много усилий, упорно работать над собой и не опускать руки, ставить перед собой только высокие цели и задачи, можно добиться больших успехов в любой сфере деятельности. Пожелаю Ксюше удачи и добиться того, чего она хочет.

Ксения в 16 лет ушла из дома и жила с молодым человеком.

Затем она была обвинена в распространении наркотиков, а Малафеев в интервью назвал дочь «психически больной».

Сейчас Ксения живет на ПМЖ в Дубае, но периодически приезжает в Россию.

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