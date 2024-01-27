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    • «Папа, ты меня прости»: дочь Малафеева, которую он называл психически больной, посвятила трек отцу

    «Папа, ты меня прости»: дочь Малафеева, которую он называл психически больной, посвятила трек отцу

    20-летняя дочь Вячеслава Малафеева Ксения выпустила трек в честь отца. Он называется «Зажигаю свет».

    Девушка родилась в 2003 году в браке Малафеева с первой женой Мариной, родной сестрой арбитра РПЛ Владислава Безбородова. В 2011 году женщина погибла в ДТП.

    • Ксения в 16 лет ушла из дома и жила с молодым человеком.
    • Затем она была обвинена в распространении наркотиков, а Малафеев в интервью назвал дочь «психически больной».
    • Сейчас Ксения живет на ПМЖ в Дубае, но периодически приезжает в Россию.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:22
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    Комментарии (6)
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    Taps
    1706347957
    Тупых мажоров только ***** исправит ...
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    Айболид
    1706348181
    "Папа был прав! Дура! " (с)
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    SochineZ
    1706349699
    зачем нам эта информация и какое она имеет отношение к футболу....
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