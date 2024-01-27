«Папа, ты меня прости»: дочь Малафеева, которую он называл психически больной, посвятила трек отцу

20-летняя дочь Вячеслава Малафеева Ксения выпустила трек в честь отца. Он называется «Зажигаю свет».
Девушка родилась в 2003 году в браке Малафеева с первой женой Мариной, родной сестрой арбитра РПЛ Владислава Безбородова. В 2011 году женщина погибла в ДТП.
- Ксения в 16 лет ушла из дома и жила с молодым человеком.
- Затем она была обвинена в распространении наркотиков, а Малафеев в интервью назвал дочь «психически больной».
- Сейчас Ксения живет на ПМЖ в Дубае, но периодически приезжает в Россию.
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