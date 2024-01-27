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    «Реал» и «Барселона» – в гонке за белорусского форварда

    Бывший нападающий сборной Беларуси по футболу, а ныне тренер в частной минской академии «Арсенал» Николай Рындюк рассказал, что к 11-летнему белорусу Алексею Майорову есть интерес в Европе.

    «Есть бриллиантики [среди наших юношей]. Один сейчас далеко, находится в Барселоне. Зовут его Алексей Майоров, если видели и слышали [такого]. С его отцом мы выросли вместе. Недавно созванивались. Там очень много по нему информации. Сейчас, по-моему, «Реал» покупает [Алексея] за 120 тысяч евро. И я все уговариваю его, чтобы он был заигран за сборную [Беларуси]. Но тут такой вопрос…

    Наверное, ему повезло таким родиться. Это, конечно, талант. Надо посмотреть [его страницу] в соцсети, как он тренируется, [там] очень много всего. Плюс отец реально сделал ставку на сына в жизни. И правильно сделал, я думаю. Так понимаю, он объездил академии «Спартака», «Краснодара» и сейчас в Барселоне.

    Насколько знаю, Алексея зовут и «Монако», и «Реал», и «Барселона», и так далее. То есть там уже совсем другой уровень. Хотя он обязан играть за сборную Беларуси. И я отцу говорю: «Твой сын должен играть за сборную Беларуси», – сказал Рындюк на ютуб-канале «На банке».

    • Сейчас 11-летний Майоров занимается в академии «Эспаньола».
    • Майоров – внук известного в прошлом игрока минского «Динамо» в 80-х Александра Кистеня.
    • За «Барселону» ранее выступал белорус Александр Глеб.

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    Источник: Betnews.by

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