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    • В «Зените» отреагировали на новость о готовности отпустить Вендела в «Ботафого»

    В «Зените» отреагировали на новость о готовности отпустить Вендела в «Ботафого»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе Вендела из клуба.

    Сообщалось, что петербуржцы готовы отдать полузащитника «Ботафого» в аренду с опцией выкупа, но переход блокирует главный тренер Сергей Семак.

    «Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо». Слухи не комментируем и не обсуждаем», – сказал Медведев.

    • Вендел в этом сезоне забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.
    • Рыночная стоимость бразильца – 22 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1706163067
    Это всё работа агента. Ему видимо борыши пообещали, если Вендель перейдёт. Ему плевать, что сам игрок в зп потеряет, главное свой кусок урвать.
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    Давид59
    1706169683
    Аренда? Возможно. Но выкуп за 22 лимона? Разве что сам Вендел свой контракт выкупит. Захочет ли он? Вряд-ли. Он стал заложником своей трансферной стоимости
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