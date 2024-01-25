В «Зените» отреагировали на новость о готовности отпустить Вендела в «Ботафого»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе Вендела из клуба.

Сообщалось, что петербуржцы готовы отдать полузащитника «Ботафого» в аренду с опцией выкупа, но переход блокирует главный тренер Сергей Семак.

«Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо». Слухи не комментируем и не обсуждаем», – сказал Медведев.