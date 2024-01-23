Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов не представляет в своей команде форварда «Локомотива» Артема Дзюбу.

– Вы можете представить, что Дзюба будет играть в «Енисее» у вас?

– Не могу представить, потому что Дзюба не будет играть за 200 тысяч рублей в месяц.