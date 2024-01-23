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    Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов не представляет в своей команде форварда «Локомотива» Артема Дзюбу.

    – Вы можете представить, что Дзюба будет играть в «Енисее» у вас?

    – Не могу представить, потому что Дзюба не будет играть за 200 тысяч рублей в месяц.

    • Тренер «Енисея» Тихонов ранее сказал, что для него чемпионство со «Спартаком» важнее победы на чемпионате мира.
    • Форвард «Локомотива» Дзюба счел это лукавством и заигрыванием с болельщиками.
    • «Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», – заявил Дзюба в шоу «Ну, так нельзя». Тихонов в ответ призвал Артема «соблюдать субординацию».

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1706021101
    Дзюба не будет играть а команде Пердива. Это главная причина!
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