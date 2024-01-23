Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов не представляет в своей команде форварда «Локомотива» Артема Дзюбу.
– Вы можете представить, что Дзюба будет играть в «Енисее» у вас?
– Не могу представить, потому что Дзюба не будет играть за 200 тысяч рублей в месяц.
- Тренер «Енисея» Тихонов ранее сказал, что для него чемпионство со «Спартаком» важнее победы на чемпионате мира.
- Форвард «Локомотива» Дзюба счел это лукавством и заигрыванием с болельщиками.
- «Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», – заявил Дзюба в шоу «Ну, так нельзя». Тихонов в ответ призвал Артема «соблюдать субординацию».