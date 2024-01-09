Дзюба обратился к легенде «Спартака»: «Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба попросил экс-полузащитника «Спартака» Андрея Тихонова перестать заигрывать с болельщиками красно-белых.

«Андрей Валерьевич Тихонов. Я видел нарезку, когда вы были на какой-то передаче. Вас спросили: «Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со «Спартаком»?» И вы на полном серьезе говорите: «Выиграть со «Спартаком», с любимым клубом».

Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками «Спартака».

Перестаньте! И есть еще один такой товарищ. Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», – сказал Дзюба в шоу «Ну, так нельзя».