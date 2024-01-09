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    • Дзюба обратился к легенде «Спартака»: «Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду»

    Дзюба обратился к легенде «Спартака»: «Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба попросил экс-полузащитника «Спартака» Андрея Тихонова перестать заигрывать с болельщиками красно-белых.

    «Андрей Валерьевич Тихонов. Я видел нарезку, когда вы были на какой-то передаче. Вас спросили: «Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со «Спартаком»?» И вы на полном серьезе говорите: «Выиграть со «Спартаком», с любимым клубом».

    Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками «Спартака».

    Перестаньте! И есть еще один такой товарищ. Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», – сказал Дзюба в шоу «Ну, так нельзя».

    • Дзюба выступал в «Спартаке» с 2006 по 2015 годы, по два раза за этот период уходя в аренду в «Томь» и «Ростов».
    • Тихонов играл в «Спартаке» с 1992 по 2000 годы, а также провел прощальный матч в 2011 году. Он также дважды был ассистентом главного тренера красно-белых.

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    Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

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    09.01.2024 09:40
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    Комментарии (15)
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    JIEGEHDA
    1704783127
    Так то по факту сказал . Лучше ЧМ даже лучше чем ЛЧ . А не то что Чемпионство в РПЛ . Понятное дело Тихонов хотел усластить фанатам Спартака . Но думаю и фанаты Спартака были бы больше рады ЧМ чем Чемпионству в РПЛ
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    ilichkadr
    1704783150
    Артёмка опять недопонял суть сказанного Тихоновым. Андрей сказал на полном серьезе : «Выиграть со «Спартаком», с любимым клубом» чемпионат России. Видимо Лёня проехал по ушам конкретно, а мегафон ещё и закрепил.
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    AtticusFinch
    1704783459
    ЧМ мира это третий трофей по силе....Лучшие игроки побеждают в Лиге Чемпионов - даже На Евро - средний состав участников гораздо сильнее...убери с ЧМ Аргентину и Бразилию - и там останется половина команд типо Панамы Того и Новой Зеландии... на Чемпионате Европы нет команд такого уровня....
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    Suvorov71
    1704783910
    Если так Рукаку задели слова Тихонова, то что он( Рукаку) скажет, когда для болел Англии их чемпионат важнее всех Ч.М. и Евро.
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    SLADE2019
    1704785345
    Да, безусловно Тихонов сделал реверанс в сторону болельщиков, но это его дело. Имеет право. Да, где то смешно звучит, но Тихонов не боится быть в данном случае таковым. Непонятна вообще реакция Дзюбы на желание Тихонова с кем то заигрывать. Плюс, Дзюба мог бы сказать кто именно другой ветеран.
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    Cleaner
    1704787370
    Уже и за легенд Спартака становится СТЫДНО. Врут не моргая...
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    Номэд
    1704790286
    Дурилка клитор возбудился. Семак каждый год твердил, что выиграть чемпионат России важнее, чем ЛЧ.
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    САДЫЧОК
    1704791285
    И Дзюба и Тихонов отстой! Но, Тихонов отстойнее!
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    DOCTOR PENALTY
    1704792206
    Тихонов отлично понимает, что выиграть ЧМ - несбыточная мечта. Что толку воздух сотрясать.
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