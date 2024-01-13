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    • Тихонов ответил Дзюбе: «Соблюдай субординацию, сколько раз ты со «Спартаком» выиграл чемпионство?»

    Тихонов ответил Дзюбе: «Соблюдай субординацию, сколько раз ты со «Спартаком» выиграл чемпионство?»

    Андрей Тихонов отреагировал на обвинения Артема Дзюбы.

    • Тренер «Енисея» ранее сказал, что для него чемпионство со «Спартаком» важнее победы на чемпионате мира.
    • Форвард «Локомотива» счел это лукавством и заигрыванием с болельщиками.
    • «Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», – заявил Дзюба в шоу «Ну, так нельзя».

    – Дзюба обвинил вас в лукавстве и заигрывании с болельщиками «Спартака» и сказал, чтобы вы перестали так делать. Как вы на это реагируете?

    – Не реагирую на такие вещи, меня это не задевает – каждый вправе говорить то, что он хочет. Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил. Поэтому посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию.

    Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать. Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» – [выиграть чемпионство] это досягаемо.

    Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»?

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (13)
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    Цугундeр
    1705145221
    Технично Тиша (как всегда ) оставил в офсайде грозу ворот и простыней...
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    FCSpartakM
    1705152835
    Дзюба не может без скандалов, на ровном месте ********
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    Benifacto
    1705155317
    субординацию)))))значит Дзюба все правильно сказал...для любого футболиста выиграть ЧМ это мечта....а не то что выигрывать внутренний чемпионат, это и правда было лукавство... и дело даже не в том что реальней, а что нет...просто честным надо быть....
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    моэм
    1705156773
    Зато Дзюба с Зенитом выигрывал.....в Спартаке , ему воспитаннику , места постоянно не находилось , как и многим воспитанникам красно-белой школы , блиставшими в других командах....а для "угольков" место в основе находилось всегда.....Тихонову ещё крупно повезло . когда основа и дубль тренировались вместе и было предпочтение своим воспитанникам .
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    kirdykprishel
    1705160699
    Зюба не равнодушен к Тихоновым. Все время с ними скандал. Андрей Тихонов еще вежливо ответил.А другой Тихонов ( биатлонист) высказал правду--"Этого болвана надо отправить на фронт."
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