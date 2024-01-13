Тихонов ответил Дзюбе: «Соблюдай субординацию, сколько раз ты со «Спартаком» выиграл чемпионство?»

Андрей Тихонов отреагировал на обвинения Артема Дзюбы.

Тренер «Енисея» ранее сказал, что для него чемпионство со «Спартаком» важнее победы на чемпионате мира.

Форвард «Локомотива» счел это лукавством и заигрыванием с болельщиками.

«Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», – заявил Дзюба в шоу «Ну, так нельзя».

– Дзюба обвинил вас в лукавстве и заигрывании с болельщиками «Спартака» и сказал, чтобы вы перестали так делать. Как вы на это реагируете?

– Не реагирую на такие вещи, меня это не задевает – каждый вправе говорить то, что он хочет. Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил. Поэтому посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию.

Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать. Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» – [выиграть чемпионство] это досягаемо.

Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»?

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