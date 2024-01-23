Слуцкий рассказал о выборе соперников по товарищеским матчам для «Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил желание проводить товарищеские матчи с сильными противниками.
«Все спрашивают меня о том, соперников какого уровня в межсезонье я хотел бы видеть. Ответ всегда один и тот же – чем сильнее, тем лучше, поскольку это беспроигрышный вариант.
Если победишь, это добавит уверенности игрокам. Если нет, нам будет легко понять, что можно улучшить – в матчах против больших команд понять, в чем заключается проблема, легче, чем против не настолько сильных соперников», – сказал Слуцкий.
Также тренер поделился воспоминаниями о товарищеском матче между ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа». Встреча, состоявшаяся зимой 2015 года, завершилась волевой победой армейцев 2:1.
«Была предсезонка, мы готовились к Лиге чемпионов. Помню, что мы играли против «Шанхай Шэньхуа», помню результат – мы выиграли со счетом 2:1, но, если быть честным, не помню нюансов той игры. Думаю, может нам забил Цао (единственный мяч в ворота ЦСКА в той игре был на счету Лой Чжэна)», – сказал Слуцкий.
- В конце декабря 2023 года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого новым главным тренером команды.
- Под руководством российского специалиста команда провела товарищеские матчи против олимпийской сборной Китая и клуба «Чанчунь Ятай». Обе встречи завершились со счетом 1:1.
- Ближайший товарищеский матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 24 января. Соперником по этой игре станет «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, в составе которого выступает Криштиану Роналду.
- В начале февраля китайская команда примет участие в турнире в Катаре, на котором также сыграют петербургский «Зенит», бразильский «Сантос» и местный «Аль-Дуахиль».