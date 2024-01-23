Слуцкий рассказал о выборе соперников по товарищеским матчам для «Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил желание проводить товарищеские матчи с сильными противниками.

«Все спрашивают меня о том, соперников какого уровня в межсезонье я хотел бы видеть. Ответ всегда один и тот же – чем сильнее, тем лучше, поскольку это беспроигрышный вариант.

Если победишь, это добавит уверенности игрокам. Если нет, нам будет легко понять, что можно улучшить – в матчах против больших команд понять, в чем заключается проблема, легче, чем против не настолько сильных соперников», – сказал Слуцкий.

Также тренер поделился воспоминаниями о товарищеском матче между ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа». Встреча, состоявшаяся зимой 2015 года, завершилась волевой победой армейцев 2:1.

«Была предсезонка, мы готовились к Лиге чемпионов. Помню, что мы играли против «Шанхай Шэньхуа», помню результат – мы выиграли со счетом 2:1, но, если быть честным, не помню нюансов той игры. Думаю, может нам забил Цао (единственный мяч в ворота ЦСКА в той игре был на счету Лой Чжэна)», – сказал Слуцкий.