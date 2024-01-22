Стали известны стартовые составы на финальный матч Суперкубка Италии в котором сыграют «Наполи» и «Интер». Игра состоится 22 января в Эр-Рияде, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Наполи»: Голлини, Ррахмани, Жезус, Ди Лоренцо, Зербин, Маццокки, Политано, Каюсте, Лоботка, Кварацхелия, Симеоне.

Главный тренер: Вальтер Мадзарри

«Интер»: Зоммер, Де Врей, Ачерби, Павар, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги