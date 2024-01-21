Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ювентуса», 21 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лечче»: Фальконе, Галло, Понграчич, Башкиротто, Жандре, Рамадани, Каба, Гонсалес, Крстович, Альмквист, Уден.

Главный тренер: Роберто Д'Аверса

«Ювентус»: Щесны, Бремер, Даниловский, Ругани, Костич, Локателли, Миретти, Рабьо, Камбьясо, Йилдыз, Влахович.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Ювентус»