Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ювентуса», 21 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января 2024, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Лечче»: Фальконе, Галло, Понграчич, Башкиротто, Жандре, Рамадани, Каба, Гонсалес, Крстович, Альмквист, Уден.
Главный тренер: Роберто Д'Аверса
«Ювентус»: Щесны, Бремер, Даниловский, Ругани, Костич, Локателли, Миретти, Рабьо, Камбьясо, Йилдыз, Влахович.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на каналах «Матч ТВ» «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».