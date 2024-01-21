Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Альмерии», 21 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января 2024, в 18:15 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Гарсия, Рюдигер, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Диас, Родриго, Хоселу.
Главный тренер: Карло Анчелотти
«Альмерия»: Машимиану, Гонсалес, Акиеме, Пубиль, Брандариз, Робертоне, Лопи, Эмбарба, Мелеро, Аррибас, Рамазани.
Главный тренер: Гаиска Гаритано
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Альмерия»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».