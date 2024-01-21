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    • «Реал» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024

    «Реал» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Альмерии», 21 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Гарсия, Рюдигер, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Диас, Родриго, Хоселу.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Альмерия»: Машимиану, Гонсалес, Акиеме, Пубиль, Брандариз, Робертоне, Лопи, Эмбарба, Мелеро, Аррибас, Рамазани.

    Главный тренер: Гаиска Гаритано

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Альмерия»

    «Реал» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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