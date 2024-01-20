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    • «Арсенал» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024

    «Арсенал» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Кристал Пэлас», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Арсенал»: Рая, Кивиор, Чавес, Салиба, Уайт, Хаверц, Эдегор, Райс, Мартинелли, Нкетия, Сака.

    Главный тренер: Микель Артета

    «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Эзе, Лерма, Ричардс, Шлупп, Эдуард, Матета.

    Главный тренер: Рой Ходжсон

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кристал Пэлас»

    Арсенал-Кристал Пэлас

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    «Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Англии, 20 января
    Источник: «Бомбардир»

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