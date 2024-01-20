Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Кристал Пэлас», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 15:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Арсенал»: Рая, Кивиор, Чавес, Салиба, Уайт, Хаверц, Эдегор, Райс, Мартинелли, Нкетия, Сака.

Главный тренер: Микель Артета

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Эзе, Лерма, Ричардс, Шлупп, Эдуард, Матета.

Главный тренер: Рой Ходжсон

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кристал Пэлас»