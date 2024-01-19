В субботу, 20 января, «Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграют друг с другом в рамках 21 тура АПЛ. Игра состоится в Лондоне и начнется в 15:30 по мск.
«Арсенал»
Команда с 40 очками идет на 4 месте, выиграла 12 матчей, по 4 раза сыграла вничью и проиграла, отстает от лидера на 5 очков. Забил «Арсенал» 37 голов и пропустил 20 мячей. 3 последние матча:
- 07.01.24 «Арсенал» – «Ливерпуль» 0:2;
- 31.12.23 «Фулхэм» – «Арсенал» 2:1;
- 28.12.23 «Арсенал» – «Вест Хэм» 0:2;
«Кристал Пэлас»
Команда с 21 баллом идет на 14 месте, выиграла 5 матчей, 6 раз сыграла вничью, потерпела 9 поражений, забила 22 гола и пропустила 29 мячей. 3 последние игры:
- 17.01.24 «Эвертон» – «Кристал Пэлас» 1:0;
- 04.01.24 «Кристал Пэлас» – «Эвертон» 0:0;
- 30.12.23 «Кристал Пэлас» – «Брентфорд» 3:1.
Личные встречи
В последних 3 очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:
- 21.08.23 «Кристал Пэлас» – «Арсенал» 0:1;
- 19.03.23 «Арсенал» – «Кристал Пэлас» 4:1;
- 05.08.22 «Кристал Пэлас» – «Арсенал» 0:2.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Кристал Пэлас»
В предстоящей встрече «Арсенал» выглядит фаворитом матча, однако лондонцы пребывают не в лучшей игровой форме – проигрышная серия команды составляет 3 матча кряду. Впрочем, с середняком команда Артеты должна справиться. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.31).