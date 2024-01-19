В субботу, 20 января, «Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграют друг с другом в рамках 21 тура АПЛ. Игра состоится в Лондоне и начнется в 15:30 по мск.

«Арсенал»

Команда с 40 очками идет на 4 месте, выиграла 12 матчей, по 4 раза сыграла вничью и проиграла, отстает от лидера на 5 очков. Забил «Арсенал» 37 голов и пропустил 20 мячей. 3 последние матча:

«Кристал Пэлас»

Команда с 21 баллом идет на 14 месте, выиграла 5 матчей, 6 раз сыграла вничью, потерпела 9 поражений, забила 22 гола и пропустила 29 мячей. 3 последние игры:

Личные встречи

В последних 3 очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Арсенал» – «Кристал Пэлас»

В предстоящей встрече «Арсенал» выглядит фаворитом матча, однако лондонцы пребывают не в лучшей игровой форме – проигрышная серия команды составляет 3 матча кряду. Впрочем, с середняком команда Артеты должна справиться. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.31).