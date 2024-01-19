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    • Семшов возмущен, что в РПЛ работают иностранные тренеры: «У нас лучшая школа, это неуважение к нашим специалистам»

    Семшов возмущен, что в РПЛ работают иностранные тренеры: «У нас лучшая школа, это неуважение к нашим специалистам»

    Бывшему игроку «Динамо», «Зенита» Игорю Семшову не нравится, что в РПЛ работают иностранные тренеры.

    «Непонятна философия некоторых руководителей клубов. Давид Деограсия приехал в академию «Оренбурга», потом стал главным тренером. Если он такой здоровский, как говорит Ренато Гойкович, что же он в Испании никому не нужен оказался?

    Мы говорим про академии, многие футболисты выходят из академий неподготовленными: не могут мяч остановить, правильно ударить. А мы приглашаем испанцев, голландцев.

    У нас что, своей школы нет? У нас самая лучшая школа, которая может поставить игроку и технику, и владение мячом. А мы приглашаем иностранцев.

    Куда нам своих специалистов девать? Я не могу понять. У нас есть тренеры, которые работали в РПЛ, а они сидят без работы.

    Это неуважение к нашим специалистам. Почему мы своих тренеров не ценим? Они по-другому дышат, что ли, по сравнению с иностранцами?» – сказал Семшов.

    • В РПЛ сейчас 6 зарубежных тренеров.
    • Например, лидирующий «Краснодар» тренирует серб Владимир Ивич.
    • Семшова в прошлом году уволили из «Чайки» из Второй лиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.01.2024 23:18
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1705696427
    Игорь вот ты например во второй лиге обосрался... Хохлов Шалимов и прочие тоже ноль...эти испанцы тренеришки тоже такие же как и вы бездари,хз кого тренером и брать...
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    timon2401
    1705698667
    Хоть бы одного в пример привёл российского тренера который хоть что то добился на мировой арене.." У нас самая лучшая школа".. Поэтому и играют в Зените одни бразильцы, Спартак на половину коричневый..
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