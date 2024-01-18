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    «Краснодар» назвал соперников по предсезонным матчам

    В четверг, 18 января, у «Краснодара» завершился зимний отпуск. Команда сейчас не стала собираться в полном составе: часть игроков присоединится к партнерам в Дубае.

    Те футболисты, которые прибыли в Краснодар, 18 и 19 января проходят традиционное медобследование. Остальным игрокам эта процедура предстоит в Дубае в начале первого сбора.

    Как и год назад, оба сбора «Краснодар» проведет в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Первый состоится в Дубае с 21 января по 8 февраля, второй – в Абу-Даби с 11 по 23 февраля.

    На первом сборе «Краснодар» проведет контрольные матчи с «Родиной» (3 февраля) и лидером чемпионата ОАЭ «Аль-Васлом» (8 февраля).

    На втором сборе лидер РПЛ сыграет с «Астаной» (14 февраля), «Уралом» (18 февраля) и «Торпедо» (22 февраля).

    • «Краснодар» занимает первое место в чемпионате России с 38 очками после 18 туров.
    • Сезон в РПЛ возобновится в начале марта.

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    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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