Символическая сборная самых дорогих игроков, выступающих в этом сезоне на правах аренды

Портал Transfermarkt составил новую символическую сборную.
В нее вошли самые дорогие футболисты, арендованные другими клубами в сезоне-2023/24.
Вратарь: Давид Рая («Брентфорд» – «Арсенал», 35 млн евро);
Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити» – «Барселона», 40 млн евро), Тейлор Харвуд-Беллис («Манчестер Сити» – «Саутгемптон», 22 млн евро), Армель Белла Кочап («Саутгемптон» – ПСВ, 18 млн евро), Ян Матсен («Челси» – «Боруссия Д», 20 млн евро);
Полузащитники: Софиан Амрабат («Фиорентина» – «Манчестер Юнайтед», 28 млн евро), Давиде Фраттези («Сассуоло» – «Интер», 30 млн евро), Хави Симонс («ПСЖ» – «РБ Лейпциг», 70 млн евро), Жоау Феликс («Атлетико» – «Барселона», 40 млн евро);
Нападающие: Гонсалу Рамуш («Бенфика» – «ПСЖ», 50 млн евро), Ромелу Лукаку («Челси» – «Рома», 35 млн евро).