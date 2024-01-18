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    • Символическая сборная самых дорогих игроков, выступающих в этом сезоне на правах аренды

    Символическая сборная самых дорогих игроков, выступающих в этом сезоне на правах аренды

    Портал Transfermarkt составил новую символическую сборную.

    В нее вошли самые дорогие футболисты, арендованные другими клубами в сезоне-2023/24.

    Вратарь: Давид Рая («Брентфорд» – «Арсенал», 35 млн евро);

    Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити» – «Барселона», 40 млн евро), Тейлор Харвуд-Беллис («Манчестер Сити» – «Саутгемптон», 22 млн евро), Армель Белла Кочап («Саутгемптон» – ПСВ, 18 млн евро), Ян Матсен («Челси» – «Боруссия Д», 20 млн евро);

    Полузащитники: Софиан Амрабат («Фиорентина» – «Манчестер Юнайтед», 28 млн евро), Давиде Фраттези («Сассуоло» – «Интер», 30 млн евро), Хави Симонс («ПСЖ» – «РБ Лейпциг», 70 млн евро), Жоау Феликс («Атлетико» – «Барселона», 40 млн евро);

    Нападающие: Гонсалу Рамуш («Бенфика» – «ПСЖ», 50 млн евро), Ромелу Лукаку («Челси» – «Рома», 35 млн евро).

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    Источник: Transfermarkt

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