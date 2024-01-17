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    Газзаев раскритиковал Капелло за слова о России

    Валерий Газзаев отреагировал на слова Фабио Капелло о его увольнении из сборной России.

    • Итальянец считает, что к нему отнеслись неуважительно.
    • Тренер посетовал, что его отправили в отставку по телефону, когда он ехал в аэропорт.
    • Капелло возглавлял российскую сборную с 2012 по 2015 год.

    «Капелло надо не жаловаться, а винить во всем самого себя. Его уволили за то, что не было результата. В 2014 году на чемпионате мира сборная России не вышла из группы, в трех матчах набрав только два очка. А ведь тогда у нас была одна из сильнейших команд.

    Потом сборная России под его руководством начала неудачно выступать в отборе к чемпионату Европы 2016 года. Тренера, который не дает результат, увольняют. А что, мы должны были его по головке погладить?

    При этом у Капелло был подписан достаточно серьезный контракт на четыре года, ему всю сумму выплатили полностью. Об этом он почему-то ничего не говорит», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    17.01.2024 22:48
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1705525769
    Дон оказался ... доном.
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    Cleaner
    1705525823
    А Газзаеву, пока он усы не сбреет, ВЕРЫ НЕТ!!!
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