Газзаев раскритиковал Капелло за слова о России

Валерий Газзаев отреагировал на слова Фабио Капелло о его увольнении из сборной России.

Итальянец считает, что к нему отнеслись неуважительно.

Тренер посетовал, что его отправили в отставку по телефону, когда он ехал в аэропорт.

Капелло возглавлял российскую сборную с 2012 по 2015 год.

«Капелло надо не жаловаться, а винить во всем самого себя. Его уволили за то, что не было результата. В 2014 году на чемпионате мира сборная России не вышла из группы, в трех матчах набрав только два очка. А ведь тогда у нас была одна из сильнейших команд.

Потом сборная России под его руководством начала неудачно выступать в отборе к чемпионату Европы 2016 года. Тренера, который не дает результат, увольняют. А что, мы должны были его по головке погладить?

При этом у Капелло был подписан достаточно серьезный контракт на четыре года, ему всю сумму выплатили полностью. Об этом он почему-то ничего не говорит», – сказал Газзаев.