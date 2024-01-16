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    Севикян сделал еще один шаг к переходу в «Ференцварош»

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, на какой стадии находится трансфер Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

    «Эдгар прошел медобследование, все хорошо. Мы вступим в окончательную стадию переговоров с клубом и, наверное, завтра-послезавтра уже будет конкретика по условиям перехода», – сказал Мелик-Гусейнов.

    • Сообщалось, что «Ференцварош» выкупит Севикяна за 1,1 миллиона евро.
    • Почти треть от этой суммы оплатит отец футболиста.
    • В этом сезоне хавбек забил 7 голов в 24 матчах.
    • Ради продолжения карьеры в Венгрии он отказал двум топ-клубам РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2024 23:32
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