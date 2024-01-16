Севикян сделал еще один шаг к переходу в «Ференцварош»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, на какой стадии находится трансфер Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«Эдгар прошел медобследование, все хорошо. Мы вступим в окончательную стадию переговоров с клубом и, наверное, завтра-послезавтра уже будет конкретика по условиям перехода», – сказал Мелик-Гусейнов.