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    Анри жестко пошутил над соведущей на церемонии The Best

    Тьерри Анри и британская журналистка Решмин Чоудхури были ведущими на церемонии вручения наград от ФИФА в понедельник вечером.

    Когда Лионеля Месси назвали игроком года, француз жестко пошутил над соведущей.

    «Если Месси не приехал на церемонию, я мог бы забрать этот приз себе. Во-первых, я никогда не выигрывал такую награду.

    А, во-вторых, Решмин, ты ведь болеешь за «Тоттенхэм», верно? Тогда ты тоже можешь прикоснуться к награде. Обычно вам не достаются трофеи. Большое спасибо», – сказал Анри, выступавший в течение карьеры за «Арсенал».

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    Источник: GB News

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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1705412859
    жестко - это если бы после своих слов он ей ещё леща отвесил, как уилл смит крису року на оскаре. место как раз подходящее: сцена, и все смотрят. слава на весь мир обеспечена.
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    bset
    1705414783
    Я думал, он сказал "Ты тоже выглядишь как приз. Заберу тебя себе". Вот это было бы жестко)
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