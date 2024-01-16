Анри жестко пошутил над соведущей на церемонии The Best

Тьерри Анри и британская журналистка Решмин Чоудхури были ведущими на церемонии вручения наград от ФИФА в понедельник вечером.

Когда Лионеля Месси назвали игроком года, француз жестко пошутил над соведущей.

«Если Месси не приехал на церемонию, я мог бы забрать этот приз себе. Во-первых, я никогда не выигрывал такую награду.

А, во-вторых, Решмин, ты ведь болеешь за «Тоттенхэм», верно? Тогда ты тоже можешь прикоснуться к награде. Обычно вам не достаются трофеи. Большое спасибо», – сказал Анри, выступавший в течение карьеры за «Арсенал».