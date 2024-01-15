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    • В «Оренбурге» отреагировали на информацию о переговорах с «Коринтиансом» по Вере

    В «Оренбурге» отреагировали на информацию о переговорах с «Коринтиансом» по Вере

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал сведения о переговорах по возможному трансферу 26-летнего аргентинского полузащитника Лукаса Веры в «Коринтианс».

    «Пока не было контактов с «Коринтиансом» по Вере. Готовы ли мы с ним расстаться? Если договоримся, то почему нет? Главное, чтобы устроило нас и тот клуб. А не так, как было в ситуации с «Локомотивом». Если оба клуба устраивает расклад, то почему бы не отпустить Лукаса», – сказал Андреев.

    • 26-летний Вера в этом сезоне провел 18 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.
    • Ранее на игрока претендовал «Локомотив», но клубам не удалось согласовать детали трансферной сделки.

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    Источник: «Чемпионат»

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