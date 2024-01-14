Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Жена Тикнизяна извинилась, что будит его в 3:30

    Супруга игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина отреагировала на попадание мужа в число самых результативных левых защитников Европы.

    «Подытожим: ранние подъемы в 3:30 утра и провожание меня на работу не сильно сказались на форме Наира, хотя без этого было бы, наверно, первое место.

    Извини, дорогой», – написала ведущая «Матч ТВ» Ромашкина.

    Ранее девушка рассказывала, что Тикнизян регулярно встает в 3:30, чтобы проводить ее на утренние эфиры.

    • Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.
    • Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.
    • От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

    Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»: фото очаровательной невесты

    Сексуальная жена Тикнизяна выложила свежие кадры из отпуска

    Источник: телеграм-канал Яны Ромашкиной

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Купа Купыч
    1705249322
    Теперь будет в три вставать, чтобы успеть ей перед работой втащить.
    Ответить
    NewLife
    1705250259
    Давайте обзор личной жизни всех игроков Локо. Не оставляйте зюбу без внимания)))
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1705251091
    Очень хочется узнать как он провожает тебя на работу.
    Ответить
    kirdykprishel
    1705251096
    Могла бы права получить и сама за руль сесть и доехать до работы...Нашли тоже проблему.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+