Жена Тикнизяна извинилась, что будит его в 3:30

Супруга игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина отреагировала на попадание мужа в число самых результативных левых защитников Европы.

«Подытожим: ранние подъемы в 3:30 утра и провожание меня на работу не сильно сказались на форме Наира, хотя без этого было бы, наверно, первое место.

Извини, дорогой», – написала ведущая «Матч ТВ» Ромашкина.

Ранее девушка рассказывала, что Тикнизян регулярно встает в 3:30, чтобы проводить ее на утренние эфиры.

Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.

Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.

От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

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