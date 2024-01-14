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    • Морено звонил Чистякову перед трансфером в «Сочи» – известны детали разговора

    Морено звонил Чистякову перед трансфером в «Сочи» – известны детали разговора

    Первый тренер защитника Дмитрия Чистякова Сергей Морев прокомментировал трансфер игрока из «Зенита» в «Сочи».

    • Сочинцы арендовали Чистякова до конца сезона.
    • В сезоне РПЛ у него 5 матчей.
    • «Сочи» идет в РПЛ последним.

    – Знал об интересе от «Сочи» к Чистякову давно. Во время праздников главный тренер «Сочи» Роберт Морено сам звонил Диме. Испанец спросил про желание выступать в его команде, на что защитник дал согласие и заявил, что хочет играть. После этого Дима принял решение и передал свою позицию руководству «Зенита». Тогда все решили и договорились – оставшуюся часть сезона Чистяков проведет в «Сочи».

    – Был ли интерес от других клубов из РПЛ?

    – Фигурировали «Ростов» и «Балтика», но точно ли это, сказать не могу. По «Сочи» все сразу стало ясно – Морено был изначально заинтересован в Диме. Этот тренер считает, что Чистяков поможет команде остаться в РПЛ, а Дима использует аренду в «Сочи» в качестве получения большей игровой практики.

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    Источник: Sport24

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