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    Лебеф ответил, в чем Де Брюйне превосходит Месси

    Бывший игрок сборной Франции Франк Лебеф сравнил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне с форвардом «Интера Майами» Лионелем Месси.

    «Считаю, что Де Брюйне с точки зрения видения игры лучше Месси. Я никогда не видел, чтобы Лео делал длинные передачи верхом на 27 метров.

    Месси, скорее, может показать что-то особенное, когда речь идет о пасах на 15 метров», – сказал Лебеф.

    • Де Брюйне накануне вернулся после травмы, полученной в августе.
    • В матче 21-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:2) Кевин забил и ассистировал.
    • У Месси есть 8 «Золотых мячей».

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    Источник: Essentially Sports

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