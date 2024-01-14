Лебеф ответил, в чем Де Брюйне превосходит Месси

Бывший игрок сборной Франции Франк Лебеф сравнил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне с форвардом «Интера Майами» Лионелем Месси.

«Считаю, что Де Брюйне с точки зрения видения игры лучше Месси. Я никогда не видел, чтобы Лео делал длинные передачи верхом на 27 метров.

Месси, скорее, может показать что-то особенное, когда речь идет о пасах на 15 метров», – сказал Лебеф.