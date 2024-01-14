Лебеф ответил, в чем Де Брюйне превосходит Месси

Бывший игрок сборной Франции Франк Лебеф сравнил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне с форвардом «Интера Майами» Лионелем Месси.
«Считаю, что Де Брюйне с точки зрения видения игры лучше Месси. Я никогда не видел, чтобы Лео делал длинные передачи верхом на 27 метров.
Месси, скорее, может показать что-то особенное, когда речь идет о пасах на 15 метров», – сказал Лебеф.
- Де Брюйне накануне вернулся после травмы, полученной в августе.
- В матче 21-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:2) Кевин забил и ассистировал.
- У Месси есть 8 «Золотых мячей».