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    • «Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024

    «Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ромы», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января 2024 в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Милан»: Менья, Калабрия, Эрнандес, Кьер, Хименес, Адли, Лофтус-Чик, Райндерс, Жиру, Леау, Пулишич.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    «Рома»: Патрисиу, Хейсен, Льоренте, Манчини, Кристанте, Паредес, Бове, Залевский, Белотти, Лукаку.

    Главный тренер: Сальваторе Фоти

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    Рома-Милан смотреть онлайн 14 января

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    Источник: «Бомбардир»

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