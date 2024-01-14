Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ромы», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января 2024 в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Милан»: Менья, Калабрия, Эрнандес, Кьер, Хименес, Адли, Лофтус-Чик, Райндерс, Жиру, Леау, Пулишич.

Главный тренер: Стефано Пиоли

«Рома»: Патрисиу, Хейсен, Льоренте, Манчини, Кристанте, Паредес, Бове, Залевский, Белотти, Лукаку.

Главный тренер: Сальваторе Фоти

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Рома»