Семин ответил, заслужил ли он памятник в Черкизово

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не против, чтобы ему поставили памятник.
– На «Эмирейтс» есть прижизненный памятник Арсену Венгеру. Как вы считаете, Олег Романцев заслужил такой же в Тушине, а вы – в Черкизове?
– Об этом должны подумать другие люди, ха-ха! А мы никому ни в чем себя не навязываем, не рассуждаем, заслужили чего-то или нет. Посчитают они нужным так поступить – конечно, будет приятно. Сочтут, что сделали маловато, – тоже нормально. Многие вещи зависят не от нас, а мы будем жить своей жизнью.
- Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».
- Тренер без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».
- Весной Семин говорил, что открыт для предложений.