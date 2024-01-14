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    Семин ответил, заслужил ли он памятник в Черкизово

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не против, чтобы ему поставили памятник.

    – На «Эмирейтс» есть прижизненный памятник Арсену Венгеру. Как вы считаете, Олег Романцев заслужил такой же в Тушине, а вы – в Черкизове?

    – Об этом должны подумать другие люди, ха-ха! А мы никому ни в чем себя не навязываем, не рассуждаем, заслужили чего-то или нет. Посчитают они нужным так поступить – конечно, будет приятно. Сочтут, что сделали маловато, – тоже нормально. Многие вещи зависят не от нас, а мы будем жить своей жизнью.

    • Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».
    • Тренер без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».
    • Весной Семин говорил, что открыт для предложений.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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