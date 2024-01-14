Семин ответил, заслужил ли он памятник в Черкизово

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не против, чтобы ему поставили памятник.

– На «Эмирейтс» есть прижизненный памятник Арсену Венгеру. Как вы считаете, Олег Романцев заслужил такой же в Тушине, а вы – в Черкизове?

– Об этом должны подумать другие люди, ха-ха! А мы никому ни в чем себя не навязываем, не рассуждаем, заслужили чего-то или нет. Посчитают они нужным так поступить – конечно, будет приятно. Сочтут, что сделали маловато, – тоже нормально. Многие вещи зависят не от нас, а мы будем жить своей жизнью.