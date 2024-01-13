Моуринью – о себе: «Идеальный пример профессионализма»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своих качествах.

«Я здесь уже два года и пять месяцев. За этот период только я не пропустил ни одной тренировки. Для меня не существует болезней или плохого настроения.

Несколько месяцев назад мне понадобился день для одной ситуации, о которой я не должен рассказывать. Я отсутствовал в Риме всего 15 часов. Оправдываться за это просто нелепо.

Неприемлемо, когда ставятся под сомнение мой профессионализм, достоинство, отношение к работе. Если и есть идеальный пример профессионализма, то это я. Я не пропустил ни одного матча за более чем 20 лет карьеры», – заявил 60-летний португалец.