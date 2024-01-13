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    Моуринью – о себе: «Идеальный пример профессионализма»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своих качествах.

    «Я здесь уже два года и пять месяцев. За этот период только я не пропустил ни одной тренировки. Для меня не существует болезней или плохого настроения.

    Несколько месяцев назад мне понадобился день для одной ситуации, о которой я не должен рассказывать. Я отсутствовал в Риме всего 15 часов. Оправдываться за это просто нелепо.

    Неприемлемо, когда ставятся под сомнение мой профессионализм, достоинство, отношение к работе. Если и есть идеальный пример профессионализма, то это я. Я не пропустил ни одного матча за более чем 20 лет карьеры», – заявил 60-летний португалец.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1705159821
    Как был скромным человеком, таким и остался.)))
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