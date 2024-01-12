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    • Рахимов рассказал, какие европейские клубы интересовались Кузяевым

    Рахимов рассказал, какие европейские клубы интересовались Кузяевым

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о полузащитнике «Гавра» Далере Кузяеве.

    «Самый быстрообучаемый игрок – Кузяев. Что в нeм подкупило сразу – ему не надо говорить два раза. Ему говоришь один раз, он уже делает. Он у меня играл и справа, и слева, и в опорной зоне, и в полузащите, и под нападающими, на всех позициях.

    Им интересовались очень большие клубы? Да я вам скажу, что у него были предложения перед тем, как он второй контракт с «Зенитом» подписал, от «Карлсруэ», «Фортуны Дюссельдорф». Это конкретные предложения.

    В Испании и Франции были. От кого был интерес? «Лацио» спрашивал о нeм, им нужен был в опорную зону игрок», – заявил Рахимов.

    • В июле Кузяев присоединился к «Гавру».
    • Его статистика: 3 гола в 18 матчах.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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