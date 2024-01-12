Рахимов рассказал, какие европейские клубы интересовались Кузяевым

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о полузащитнике «Гавра» Далере Кузяеве.

«Самый быстрообучаемый игрок – Кузяев. Что в нeм подкупило сразу – ему не надо говорить два раза. Ему говоришь один раз, он уже делает. Он у меня играл и справа, и слева, и в опорной зоне, и в полузащите, и под нападающими, на всех позициях.

Им интересовались очень большие клубы? Да я вам скажу, что у него были предложения перед тем, как он второй контракт с «Зенитом» подписал, от «Карлсруэ», «Фортуны Дюссельдорф». Это конкретные предложения.

В Испании и Франции были. От кого был интерес? «Лацио» спрашивал о нeм, им нужен был в опорную зону игрок», – заявил Рахимов.