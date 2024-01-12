В субботу, 13 января, «Ньюкасл» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» в 13 туре АПЛ. Игра начнется в 18:30 по мск.

«Ньюкасл»

Команда с 29 очками идет на 9 месте в АПЛ. В активе «Ньюкасла» 9 побед и 2 ничьи, команда проиграла 9 матчей, забила 39 и пропустила 29 голов. 3 последние игры «Ньюкасл» провел так:

«Манчестер Сити»

Команда с 40 очками идет на 3 месте, в активе «Манчестер Сити» 12 побед, 4 ничьи и 3 поражения, 45 забитых и 21 пропущенный мяч. Отставание от лидера составляет 5 баллов. 3 последние матча команды:

Личные встречи

В 3 последних очных встречах команды сыграли следующим образом:

07.09.23 «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» 1:0;

19.08.23 «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» 1:0;

04.03.23 «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» 2:0.

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

Хозяева поля встречаются с одним из лидеров АПЛ, наверняка гости возьмут 3 очка. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.60), ОЗ да (1.66).