В субботу, 13 января, «Ньюкасл» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» в 13 туре АПЛ. Игра начнется в 18:30 по мск.
«Ньюкасл»
Команда с 29 очками идет на 9 месте в АПЛ. В активе «Ньюкасла» 9 побед и 2 ничьи, команда проиграла 9 матчей, забила 39 и пропустила 29 голов. 3 последние игры «Ньюкасл» провел так:
- 06.01.24 «Сандерленд» – «Ньюкасл» 0:3;
- 01.01.24 «Ливерпуль» – «Ньюкасл» 4:2;
- 26.12.23 «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест» 1:3.
«Манчестер Сити»
Команда с 40 очками идет на 3 месте, в активе «Манчестер Сити» 12 побед, 4 ничьи и 3 поражения, 45 забитых и 21 пропущенный мяч. Отставание от лидера составляет 5 баллов. 3 последние матча команды:
- 07.01.24 «Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд» 5:0;
- 30.12.23 «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед» 2:0;
- 27.12.23 «Эвертон» – «Манчестер Сити» 1:3.
Личные встречи
В 3 последних очных встречах команды сыграли следующим образом:
- 07.09.23 «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» 1:0;
- 19.08.23 «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» 1:0;
- 04.03.23 «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» 2:0.
Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»
Хозяева поля встречаются с одним из лидеров АПЛ, наверняка гости возьмут 3 очка. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.60), ОЗ да (1.66).