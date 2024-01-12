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    • «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Англии, 13 января

    «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Англии, 13 января

    В субботу, 13 января, «Ньюкасл» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» в 13 туре АПЛ. Игра начнется в 18:30 по мск.

    «Ньюкасл»

    Команда с 29 очками идет на 9 месте в АПЛ. В активе «Ньюкасла» 9 побед и 2 ничьи, команда проиграла 9 матчей, забила 39 и пропустила 29 голов. 3 последние игры «Ньюкасл» провел так:

    «Манчестер Сити»

    Команда с 40 очками идет на 3 месте, в активе «Манчестер Сити» 12 побед, 4 ничьи и 3 поражения, 45 забитых и 21 пропущенный мяч. Отставание от лидера составляет 5 баллов. 3 последние матча команды:

    Личные встречи

    В 3 последних очных встречах команды сыграли следующим образом:

    • 07.09.23 «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» 1:0;
    • 19.08.23 «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» 1:0;
    • 04.03.23 «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» 2:0.

    Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

    Хозяева поля встречаются с одним из лидеров АПЛ, наверняка гости возьмут 3 очка. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.60), ОЗ да (1.66).

    Источник: «Бомбардир»

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