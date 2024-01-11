Павлюченко оценил перспективы Тихонова в «Енисее»

Роман Павлюченко предположил, чего добьется Андрей Тихонов на посту главного тренера «Енисея».

По его мнению, экс-спартаковец способен вывести красноярскую команду в РПЛ.

«Для меня это радостная новость. Андрей уже работал в «Енисее», это тот тренер, который знает, как играть в красивый футбол.

У него есть большой игроцкий и тренерский опыт. Уверен, у Андрея все получится, желаю ему удачи.

Знаю его, как он относится к футболу. Тихонов им живет и будет отдавать себя команде по полной программе, он работяга.

Если будет задача выйти в РПЛ, уверен, с ним ее можно будет выполнить», – сказал Павлюченко.