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    Павлюченко оценил перспективы Тихонова в «Енисее»

    Роман Павлюченко предположил, чего добьется Андрей Тихонов на посту главного тренера «Енисея».

    По его мнению, экс-спартаковец способен вывести красноярскую команду в РПЛ.

    «Для меня это радостная новость. Андрей уже работал в «Енисее», это тот тренер, который знает, как играть в красивый футбол.

    У него есть большой игроцкий и тренерский опыт. Уверен, у Андрея все получится, желаю ему удачи.

    Знаю его, как он относится к футболу. Тихонов им живет и будет отдавать себя команде по полной программе, он работяга.

    Если будет задача выйти в РПЛ, уверен, с ним ее можно будет выполнить», – сказал Павлюченко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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