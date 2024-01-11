Павлюченко оценил перспективы Тихонова в «Енисее»

Роман Павлюченко предположил, чего добьется Андрей Тихонов на посту главного тренера «Енисея».
По его мнению, экс-спартаковец способен вывести красноярскую команду в РПЛ.
«Для меня это радостная новость. Андрей уже работал в «Енисее», это тот тренер, который знает, как играть в красивый футбол.
У него есть большой игроцкий и тренерский опыт. Уверен, у Андрея все получится, желаю ему удачи.
Знаю его, как он относится к футболу. Тихонов им живет и будет отдавать себя команде по полной программе, он работяга.
Если будет задача выйти в РПЛ, уверен, с ним ее можно будет выполнить», – сказал Павлюченко.
- «Енисей» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.
- Тихонов уже тренировал команду в сезоне-2016/17. Тогда красноярцы стали бронзовыми призерами Первой лиги.
- В шорт-лист клуба входили Александр Мостовой, Массимо Каррера, Дмитрий Кузнецов и другие.