Адвокат Мамаева предположила, кто мог запустить новость о дебоше на борту самолета

Евгения Векина, адвокат экс-футболиста сборной России Павла Мамаева, дала комментарии по поводу информации о дебоше на борту самолета в аэропорту Внуково.

Рейс Москва – Дубай был перенесен с 4:45 утра на 23:30 вечера из-за технической неисправности.

Когда люди стали выходить из самолета, Мамаев потребовал быстро принести ему детскую коляску, но бортпроводники отказались это делать.

Бывший спортсмен якобы кричал и матерился, после чего все-таки ушел с семьей в зал ожидания. Сам он это отрицает.

«Действительно, сегодня мой доверитель Павел Мамаев вместе со своей семьей находились в самолете компании «Flydubai», готовящемся к вылету по маршруту Москва – Дубай из аэропорта Внуково. При разгоне самолета для взлета была обнаружена техническая неисправность, совершена вынужденная остановка воздушного судна, а также последовало отложение вылета.

Что же касается сегодняшней публикации в одном из телеграм-каналов на тему «дебоша» на борту самолета при выходе из него пассажиров, могу с уверенностью опровергнуть и сообщить о том, что это информационный вброс, возможно, сделанный в преддверии ближайшего судебного заседания.

Путешествуя с ребенком младше двухлетнего возраста, по правилам перевозки авиапассажиров и при надлежащем оформлении, пассажир имеет право сдать коляску весом до 8 кг со складным механизмом непосредственно у трапа самолета.

Соответственно при выходе из него коляска также должна быть выдана к входу, о чем, собственно, и просил Павел бортпроводников. Несмотря на задержку, коляска ребенку была выдана, принесены извинения», – сказала Векина.