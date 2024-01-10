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    • Адвокат Мамаева предположила, кто мог запустить новость о дебоше на борту самолета

    Адвокат Мамаева предположила, кто мог запустить новость о дебоше на борту самолета

    Евгения Векина, адвокат экс-футболиста сборной России Павла Мамаева, дала комментарии по поводу информации о дебоше на борту самолета в аэропорту Внуково.

    • Рейс Москва – Дубай был перенесен с 4:45 утра на 23:30 вечера из-за технической неисправности.
    • Когда люди стали выходить из самолета, Мамаев потребовал быстро принести ему детскую коляску, но бортпроводники отказались это делать.
    • Бывший спортсмен якобы кричал и матерился, после чего все-таки ушел с семьей в зал ожидания. Сам он это отрицает.

    «Действительно, сегодня мой доверитель Павел Мамаев вместе со своей семьей находились в самолете компании «Flydubai», готовящемся к вылету по маршруту Москва – Дубай из аэропорта Внуково. При разгоне самолета для взлета была обнаружена техническая неисправность, совершена вынужденная остановка воздушного судна, а также последовало отложение вылета.

    Что же касается сегодняшней публикации в одном из телеграм-каналов на тему «дебоша» на борту самолета при выходе из него пассажиров, могу с уверенностью опровергнуть и сообщить о том, что это информационный вброс, возможно, сделанный в преддверии ближайшего судебного заседания.

    Путешествуя с ребенком младше двухлетнего возраста, по правилам перевозки авиапассажиров и при надлежащем оформлении, пассажир имеет право сдать коляску весом до 8 кг со складным механизмом непосредственно у трапа самолета.

    Соответственно при выходе из него коляска также должна быть выдана к входу, о чем, собственно, и просил Павел бортпроводников. Несмотря на задержку, коляска ребенку была выдана, принесены извинения», – сказала Векина.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2024 20:08
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    Комментарии (2)
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    Desma
    1704911959
    Векина, и кто же мог запустить новость о дебоше!?
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