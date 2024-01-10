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    • Алана Мамаева: «Павел матерщинник, но особой хабальностью и склочностью отличается его жена»

    Алана Мамаева: «Павел матерщинник, но особой хабальностью и склочностью отличается его жена»

    Алана Мамаева отреагировала на новость о дебоше ее бывшего мужа Павла Мамаева на борту самолета в аэропорту Внуково.

    • Рейс Москва – Дубай был перенесен с 4:45 утра на 23:30 вечера из-за технической неисправности.
    • Когда люди стали выходить из самолета, Мамаев потребовал быстро принести ему детскую коляску, но бортпроводники отказались это делать.
    • Бывший спортсмен якобы кричал и матерился, после чего все-таки ушел с семьей в зал ожидания. Сам он это отрицает.

    «Мамаев спокойно мог поступить так, как об этом пишут. По-моему, такие новости неудивительны. Тюрьма могла его поменять? Не знаю. Меня не удивляет [произошедшее], ничего такого.

    Единственное, чему я реально удивилась – это эконом-класс. Неужели все так плохо? И второй момент: понятно, что они там все матерятся, но, может, материлась на самом деле его жена?

    Мамаев, понятно, матерщинник. Но отличается особой хабальностью и склочностью больше его жена. Может, поэтому Павел и опроверг, потому что орал не он, а она», – предположила Алана.

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    Источник: Sport24

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    10.01.2024 19:00
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    Комментарии (3)
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    kirdykprishel
    1704905012
    Кто то то другое от этой ждал ? )))
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    VVM1964
    1704907103
    "А может быть корова, но тоже ХОРОША !!! ))) ... Не стойте и не прыгайте, Не пойте, не пляшите Там, где летят Мамаевы Или подвешен груз." ))) ( Для молодого поколения - "пластилиновая ворона" - рекомендую )
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    Айболид
    1704914398
    "Высокие… выс-с-сокие отношения!"
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