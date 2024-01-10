Алана Мамаева: «Павел матерщинник, но особой хабальностью и склочностью отличается его жена»

Алана Мамаева отреагировала на новость о дебоше ее бывшего мужа Павла Мамаева на борту самолета в аэропорту Внуково.

Рейс Москва – Дубай был перенесен с 4:45 утра на 23:30 вечера из-за технической неисправности.

Когда люди стали выходить из самолета, Мамаев потребовал быстро принести ему детскую коляску, но бортпроводники отказались это делать.

Бывший спортсмен якобы кричал и матерился, после чего все-таки ушел с семьей в зал ожидания. Сам он это отрицает.

«Мамаев спокойно мог поступить так, как об этом пишут. По-моему, такие новости неудивительны. Тюрьма могла его поменять? Не знаю. Меня не удивляет [произошедшее], ничего такого.

Единственное, чему я реально удивилась – это эконом-класс. Неужели все так плохо? И второй момент: понятно, что они там все матерятся, но, может, материлась на самом деле его жена?

Мамаев, понятно, матерщинник. Но отличается особой хабальностью и склочностью больше его жена. Может, поэтому Павел и опроверг, потому что орал не он, а она», – предположила Алана.