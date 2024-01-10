Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Ариас из «Флуминенсе» отклонил предложение «Зенита»: известна причина отказа

    Ариас из «Флуминенсе» отклонил предложение «Зенита»: известна причина отказа

    Правый вингер «Флуминенсе» Джон Ариас не захотел переходить в «Зенит».

    По информации Globo Esporte, 26-летний футболист отказался от продолжения карьеры в РПЛ из-за отсутствия еврокубков.

    Сообщалось, что петербуржцы предлагали за него почти 12 миллионов евро.

    • Рыночная стоимость Ариаса – 10 миллионов евро.
    • Он во «Флуминенсе» с августа 2021 года, провел 143 матча, забил 29 голов и сделал 34 ассиста.
    • На прошедшем в декабре клубном ЧМ колумбиец получил «бронзовый мяч». Его признали третьим лучшим игроком турнира после Родри и Кайла Уокера (оба – «Манчестер Сити»).

    Тест: узнаете новых героев РПЛ в лицо?

    Новости по теме
    В РПЛ прояснили, может ли Ахметов завершить сезон с двумя комплектами медалей 1
    Радимов оценил состав «Зенита» – у клуба на контракте 11 бразильцев 3
    Агент Селюк считает, что «Зениту» стоило купить другого игрока «Краснодара»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2024 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дубина
    1704895069
    Стыдно за вщивых))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+