Ариас из «Флуминенсе» отклонил предложение «Зенита»: известна причина отказа

Правый вингер «Флуминенсе» Джон Ариас не захотел переходить в «Зенит».

По информации Globo Esporte, 26-летний футболист отказался от продолжения карьеры в РПЛ из-за отсутствия еврокубков.

Сообщалось, что петербуржцы предлагали за него почти 12 миллионов евро.

Рыночная стоимость Ариаса – 10 миллионов евро.

Он во «Флуминенсе» с августа 2021 года, провел 143 матча, забил 29 голов и сделал 34 ассиста.

На прошедшем в декабре клубном ЧМ колумбиец получил «бронзовый мяч». Его признали третьим лучшим игроком турнира после Родри и Кайла Уокера (оба – «Манчестер Сити»).

Тест: узнаете новых героев РПЛ в лицо?