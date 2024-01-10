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    Осимхен грубо высказался об агенте Хвичи

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен раскритиковал Мамуку Джугели – агента вингера неаполитанцев Хвичи Кварацхелии.

    Ранее Джугели заявил, что нигерийский форвард переедет летом в Саудовскую Аравию, несмотря на продление контракта с чемпионами Италии.

    «Дорогой Мамука Джугели, ты кусок грязи и позорник. Меня смущают твои логические рассуждения. Тупица! Выброси мое имя из своего рта!» – написал Осимхен в сторис.

    • Нигериец в этом сезоне провел 18 матчей, забил 8 голов и отдал 3 передачи.
    • 23 декабря «Наполи» продлил контракт с Осимхеном до 2026 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.01.2024 10:39
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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1704884914
    Мамука получил по заслугам.
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