Осимхен грубо высказался об агенте Хвичи

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен раскритиковал Мамуку Джугели – агента вингера неаполитанцев Хвичи Кварацхелии.
Ранее Джугели заявил, что нигерийский форвард переедет летом в Саудовскую Аравию, несмотря на продление контракта с чемпионами Италии.
«Дорогой Мамука Джугели, ты кусок грязи и позорник. Меня смущают твои логические рассуждения. Тупица! Выброси мое имя из своего рта!» – написал Осимхен в сторис.
- Нигериец в этом сезоне провел 18 матчей, забил 8 голов и отдал 3 передачи.
- 23 декабря «Наполи» продлил контракт с Осимхеном до 2026 года.