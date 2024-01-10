Осимхен грубо высказался об агенте Хвичи

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен раскритиковал Мамуку Джугели – агента вингера неаполитанцев Хвичи Кварацхелии.

Ранее Джугели заявил, что нигерийский форвард переедет летом в Саудовскую Аравию, несмотря на продление контракта с чемпионами Италии.

«Дорогой Мамука Джугели, ты кусок грязи и позорник. Меня смущают твои логические рассуждения. Тупица! Выброси мое имя из своего рта!» – написал Осимхен в сторис.