Тедеско назвал самых неудобных соперников в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, против каких команд РПЛ было сложнее всего играть.

– После вас никто не добивался даже серебра – был только Кубок России у Паоло Ваноли. Что нужно сделать «Спартаку», чтобы выиграть РПЛ?

– Думаю, что с той командой, которая подобрана сейчас, «Спартак» может справиться с любым соперником.

Вы и сами видите сильные качества нынешних игроков [основы], Соболев и Промес забивают голы, скамейка очень качественная.

Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть.

– То есть вы удивлены, что команда не может повторить успех 2017 года?

– Смотрю очень много игр «Спартака», когда у меня появляется свободное время. В РПЛ непросто побеждать, я всегда говорю об этом.

Особенно трудно против таких соперников, как «Урал» или «Ахмат».

В целом же с того времени, когда я работал в «Спартаке», все поменялось – пришли игроки, которых я уже не знаю. Поэтому мне трудно судить.