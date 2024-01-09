Тедеско назвал самых неудобных соперников в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, против каких команд РПЛ было сложнее всего играть.
– После вас никто не добивался даже серебра – был только Кубок России у Паоло Ваноли. Что нужно сделать «Спартаку», чтобы выиграть РПЛ?
– Думаю, что с той командой, которая подобрана сейчас, «Спартак» может справиться с любым соперником.
Вы и сами видите сильные качества нынешних игроков [основы], Соболев и Промес забивают голы, скамейка очень качественная.
Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть.
– То есть вы удивлены, что команда не может повторить успех 2017 года?
– Смотрю очень много игр «Спартака», когда у меня появляется свободное время. В РПЛ непросто побеждать, я всегда говорю об этом.
Особенно трудно против таких соперников, как «Урал» или «Ахмат».
В целом же с того времени, когда я работал в «Спартаке», все поменялось – пришли игроки, которых я уже не знаю. Поэтому мне трудно судить.
- Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019-го по май 2021 года.
- Под его руководством команда заняла 2-е место в сезоне РПЛ-2020/21.
- Сейчас немецкий специалист возглавляет сборную Бельгии.