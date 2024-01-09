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    Тедеско назвал самых неудобных соперников в РПЛ

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, против каких команд РПЛ было сложнее всего играть.

    – После вас никто не добивался даже серебра – был только Кубок России у Паоло Ваноли. Что нужно сделать «Спартаку», чтобы выиграть РПЛ?

    – Думаю, что с той командой, которая подобрана сейчас, «Спартак» может справиться с любым соперником.

    Вы и сами видите сильные качества нынешних игроков [основы], Соболев и Промес забивают голы, скамейка очень качественная.

    Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть.

    – То есть вы удивлены, что команда не может повторить успех 2017 года?

    – Смотрю очень много игр «Спартака», когда у меня появляется свободное время. В РПЛ непросто побеждать, я всегда говорю об этом.

    Особенно трудно против таких соперников, как «Урал» или «Ахмат».

    В целом же с того времени, когда я работал в «Спартаке», все поменялось – пришли игроки, которых я уже не знаю. Поэтому мне трудно судить.

    • Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019-го по май 2021 года.
    • Под его руководством команда заняла 2-е место в сезоне РПЛ-2020/21.
    • Сейчас немецкий специалист возглавляет сборную Бельгии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2024 17:39
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1704814246
    А самый удобный - ЦСКА, можно запрыгнуть на главного коня (Гончаренко), правда он сильно брыкается. (Чё-то вспомнилось как Гончаренко возмутился когда Тедеско на радостях его оседлал.) )))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704817636
    Зато у хряков с Зенитом всё легко и просто. Знай раздвигай булки и открывай поширше авоську. Гыгыгы
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    Иван-Попович-google
    1704823632
    В лиге где всё (начиная от календаря, судей, КДК) настроено на победу только 1 команды, выйграть чемпионат можно только если эта команда сама себе проиграет. Думаю в этом году Краснодар поймёт каково быть претендентом, и все слова после назначенных/неназначеных пенальти, показанных/непоказаных КК, останутся словами. Ведь эта единственная команда будет играть против разных команд, но Краснодар в каждой игре будет играть против двух команд.
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