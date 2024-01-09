«Енисей» заинтересован в Карпине и Каррере

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев назвал пять тренеров, которых видит в качестве кандидатов на пост главного тренера команды.
«Лично мне, как кандидаты на пост главного тренера, интересны Александр Мостовой, Валерий Карпин, Дмитрий Кузнецов, Массимо Каррера, Себастьян Хенесс», – сказал Федосеев.
- Ранее Александр Мостовой, который учится на тренера, рассказал, что звонок из «Енисея» был, но без конкретики.
- Дмитрий Кузнецов отказался возглавлять красноярский клуб. Сейчас он тренирует 2DROTS.
- Карпин является главным тренером «Ростова» и сборной России.
- Себастьян Хенесс возглавляет «Штутгарт».
- Последним клубом Карреры был «Бари», который он покинул в апреле 2021 года.
- Сообщалось, что к назначению новым главным тренером «Енисея» близок бывший наставник казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев.
- «Енисей» занимает 10 место в Первой лиге с 24 очками после 20 туров.