«Енисей» заинтересован в Карпине и Каррере

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев назвал пять тренеров, которых видит в качестве кандидатов на пост главного тренера команды.

«Лично мне, как кандидаты на пост главного тренера, интересны Александр Мостовой, Валерий Карпин, Дмитрий Кузнецов, Массимо Каррера, Себастьян Хенесс», – сказал Федосеев.