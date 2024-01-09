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    «Енисей» заинтересован в Карпине и Каррере

    Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев назвал пять тренеров, которых видит в качестве кандидатов на пост главного тренера команды.

    «Лично мне, как кандидаты на пост главного тренера, интересны Александр Мостовой, Валерий Карпин, Дмитрий Кузнецов, Массимо Каррера, Себастьян Хенесс», – сказал Федосеев.

    • Ранее Александр Мостовой, который учится на тренера, рассказал, что звонок из «Енисея» был, но без конкретики.
    • Дмитрий Кузнецов отказался возглавлять красноярский клуб. Сейчас он тренирует 2DROTS.
    • Карпин является главным тренером «Ростова» и сборной России.
    • Себастьян Хенесс возглавляет «Штутгарт».
    • Последним клубом Карреры был «Бари», который он покинул в апреле 2021 года.
    • Сообщалось, что к назначению новым главным тренером «Енисея» близок бывший наставник казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев.
    • «Енисей» занимает 10 место в Первой лиге с 24 очками после 20 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.01.2024 13:28
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    Комментарии (2)
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    ilichkadr
    1704799064
    Чувствуется, что Федосеев полный дилетант. Хёнесс не пойдет однозначно в это болото. После РБ Лейпцига, Баварии и Хоффенхайма в центр Сибири, в команду, которая играет в манеже? Каррера это ноль. Кузнецов? За время работы в подмастерье ничего не наработал. Карпа до денег допускать нельзя, Лёня подтвердит. Остаётся Мостовой, как пробный шар.
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