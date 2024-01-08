«Зенит» объявил о трансфере Артура за 18 миллионов

Нападающий «Палмейраса» Артур перешел в «Зенит».

По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 18 миллионов евро.

«Контракт с игроком действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.

Сине-бело-голубые приветствуют Артура в Петербурге и желают бразильскому новичку новых покоренных вершин – вместе с «Зенитом»!» – написали петербуржцы.