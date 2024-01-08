«Зенит» объявил о трансфере Артура за 18 миллионов

Нападающий «Палмейраса» Артур перешел в «Зенит».
По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 18 миллионов евро.
«Контракт с игроком действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.
Сине-бело-голубые приветствуют Артура в Петербурге и желают бразильскому новичку новых покоренных вершин – вместе с «Зенитом»!» – написали петербуржцы.
- За год в «Палмейрасе» 25-летний Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах.
- Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным.
- Ранее «Зенит» объявил о трансферах Нино и Педро.