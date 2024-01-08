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    «Зенит» объявил о трансфере Артура за 18 миллионов

    Нападающий «Палмейраса» Артур перешел в «Зенит».

    По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 18 миллионов евро.

    «Контракт с игроком действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.

    Сине-бело-голубые приветствуют Артура в Петербурге и желают бразильскому новичку новых покоренных вершин – вместе с «Зенитом»!» – написали петербуржцы.

    • За год в «Палмейрасе» 25-летний Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах.
    • Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным.
    • Ранее «Зенит» объявил о трансферах Нино и Педро.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    08.01.2024 22:50
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    Комментарии (13)
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    Desma
    1704743861
    Ну, посмотрим на Артура............
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1704746111
    Зенит это команда Гавзпрома, а не Питера, три новых бразильца это уже слишком например
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    BRO_football
    1704748778
    Сколько можно плодить бразильскую диаспору? Когда уже русскими футболистами займётся Зенит?
    Ответить
    PAREVG.
    1704750609
    И снова не белый. Мулат или метис, короче мартыхай полукровка...
    Ответить
    Номэд
    1704767853
    Вшивым осталось пробить допуск сразу 11 иностранцев в стартовом составе, и будет одно педо-рио гонять мяч на поле.
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    Avenger_93
    1704770120
    А тем временем идут боевые действия, а бабки тратятся на всякую х...ю и можно сказать прощай очередным 2 млрд
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704772138
    Это хорошая новость. Изидор и Дукейрос на выход. Гыгыгы
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