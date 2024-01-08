Мостовой оценил перспективы Семака в АПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил, смог бы главный тренер «Зенита» Сергей Семак работать в АПЛ.

«Смог бы Семак работать в Англии? Если это команды с 6-го по 20-е место, то ответ очевиден. Простой пример – поставьте Хосепа Гвардиолу в «Брентфорд» – думаете, он сделает команду чемпионом? Нет, конечно. Спросите у Сергея Богдановича, сделал бы он «Урал» чемпионом? Естественно, он ответит, что нет. Все тренеры, кто занимался раньше футболом, смогли бы работать в топ-5 чемпионатах – в футболе все давно придумано.

Тренировочный процесс в клубах Испании или Италии не отличается от того, что делает Семак в «Зените», например. В футболе все давно придумано. И Сергей Семак, и другие российские специалисты, кто раньше играл в футбол, спокойно смогли бы работать в АПЛ или других топ-чемпионатах. Кого-то, может быть, уберут через три месяца, или через год сам ушел бы кто-то. Тренировать спокойно смогли бы. Но чтобы что-то выиграть, им нужно будет работать в команде уровня минимум «Ливерпуля». У Семака так себе результаты в Лиге чемпионов? Это игроки так себя показывали, а не Семак», – сказал Мостовой.