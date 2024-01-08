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    Мостовой оценил перспективы Семака в АПЛ

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил, смог бы главный тренер «Зенита» Сергей Семак работать в АПЛ.

    «Смог бы Семак работать в Англии? Если это команды с 6-го по 20-е место, то ответ очевиден. Простой пример – поставьте Хосепа Гвардиолу в «Брентфорд» – думаете, он сделает команду чемпионом? Нет, конечно. Спросите у Сергея Богдановича, сделал бы он «Урал» чемпионом? Естественно, он ответит, что нет. Все тренеры, кто занимался раньше футболом, смогли бы работать в топ-5 чемпионатах – в футболе все давно придумано.

    Тренировочный процесс в клубах Испании или Италии не отличается от того, что делает Семак в «Зените», например. В футболе все давно придумано. И Сергей Семак, и другие российские специалисты, кто раньше играл в футбол, спокойно смогли бы работать в АПЛ или других топ-чемпионатах. Кого-то, может быть, уберут через три месяца, или через год сам ушел бы кто-то. Тренировать спокойно смогли бы. Но чтобы что-то выиграть, им нужно будет работать в команде уровня минимум «Ливерпуля». У Семака так себе результаты в Лиге чемпионов? Это игроки так себя показывали, а не Семак», – сказал Мостовой.

    • Семак в «Зените» с 2018 года.
    • Он привел команду к 5 чемпионствам подряд.
    • В отличие от Семака, Мостовой тренировал только в Медиалиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.01.2024 18:57
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    Комментарии (3)
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    Петер круче мАсквы
    1704729847
    А вот если поставить Гвардиолу в срамтак, проще дать человеку мыло и верёвку, меньше мучаться будет! :)))
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    Suvorov71
    1704736125
    Ты прав, даже ты Сашко смог бы тренировать помойку, ведь там деньги всего футбола россии
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704736889
    Правильно. Кого не поставь в Спартак, итог один, в промежности 6 - 10 места. Гыгыгы
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