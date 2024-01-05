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    Каррера ответил, есть ли у Миранчука будущее в Италии

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера верит в перспективы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Италии.

    «Я был на матче «Аталанта»«Сассуоло» и видел великолепную игру Алексея Миранчука. Он доказал, что у него есть будущее в Италии. Миранчук провeл выдающийся для себя матч. Нельзя сказать, что он не подходит «Аталанте» по уровню. Я так не считаю», – сказал Каррера.

    • Миранчук в Италии с 2020 года.
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Торино».
    • 28-летний игрок стоит 12 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.01.2024 15:18
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    Комментарии (2)
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    zigbert
    1704476309
    Одной хорошей игрой трудно доказать свою состоятельность.
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    Exnaton
    1704605781
    А недавно хотел в аренду его отдать?
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