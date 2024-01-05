Каррера ответил, есть ли у Миранчука будущее в Италии

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера верит в перспективы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Италии.
«Я был на матче «Аталанта» – «Сассуоло» и видел великолепную игру Алексея Миранчука. Он доказал, что у него есть будущее в Италии. Миранчук провeл выдающийся для себя матч. Нельзя сказать, что он не подходит «Аталанте» по уровню. Я так не считаю», – сказал Каррера.
- Миранчук в Италии с 2020 года.
- Прошлый сезон он провел в аренде в «Торино».
- 28-летний игрок стоит 12 миллионов евро.